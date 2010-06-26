Теперь Чернигов имеет герб, флаг и гимн

Черниговский городской совет во время очередной сессии утвердил Гимн территориальной общины города Чернигова.

Как передает корреспондент УНИАН, "за" проголосовали все присутствующие на сессии депутаты.

По словам начальника Управления культуры горсовета Олега ВАСЮТЫ, гимн города определен по итогам общегородского конкурса, который длился больше года. Лучший образец гимна города был избран из 20 заявок, которые полностью отвечали требованиям конкурса.

Авторами Гимна территориальной общины Чернигова являются музыкант Анатолий ТКАЧУК и поэт Иван БУРЕНКО.

Во время заседания сессии 24 июня гимн Чернигова впервые публично прозвучал. Его выполнил академический хор имени Бортнянского в сопровождении оркестра музыкально-драматичного театра и духового оркестра областного филармонического центра фестивалей и концертных программ.

Одновременно с текстом и музыкой гимна города депутаты одобрили положение о содержании, описании и порядке использования гимна территориальной общины города. В частности, прописано, что Гимн территориальной общины города Чернигова является официальным символом местного самоуправления. Предусматривается, что он будет выполняться во время торжественных собраний, городских праздников, фестивалей и конкурсов. Отныне каждая сессия обязательно будет открываться и закрываться Гимном территориальной общины после выполнения Государственного гимна Украины.

Также определенно, что гимн Чернигова может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом или другом вокально-инструментальном выполнении. Организации, предприятия и учреждения за использование Гимна территориальной общины должны платить сбор за использование символики.

Городской председатель Александр СОКОЛОВ назвал сессию исторической и подчеркнул, что теперь Чернигов имеет всю необходимую местную символику – герб, флаг и гимн.