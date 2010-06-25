СБУ заявляет, что на «Олимпийском» разворовали почти 11 миллионов

14:35, 25 июня 2010
Общество
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Возбуждено уголовное дело

Служба безопасности Украины выявила растрату почти 10,8 млн. грн., выделенных на реконструкцию НСК «Олимпийский» в Киеве в рамках подготовки к Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным пресс-службы, по результатам проверки законности использования бюджетных средств задокументирована противоправная деятельность бывшего генерального директора стадиона и его заместителя.

Теперь по этому факту возбуждено уголовное дело.

 

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