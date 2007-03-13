Грач: в Украине по спецпроекту Запада и США раскручивается оранжевая авантюра

Народный депутат, лидер крымских коммунистов Леонида ГРАЧА считает, что по спецпроекту Запада и США в Украинском государстве «раскручивается оранжевая авантюра» государственного переворота с целью захвата власти.

Об этом говорится в комментарии Л.ГРАЧА, переданном агентству УНИАН.

«Развитие политического кризиса в Украине из-за провокационных действий новосозданного союза БЮТ и «Нашей Украины» достигло той черты, за которой начинается паралич власти. При этом если события и далее будут нарастать в таком бесконтрольном русле, то никто не может быть застрахован от самых непредвиденных последствий», - считает парламентарий.

Депутат-коммунист критикует поддержку оппозиции Президентом Виктором ЮЩЕНКО. «Вместо конструктивных решений, направленных на баланс работы всех ветвей власти, глава государства своим потворством оранжевым заговорщикам санкционирует грядущий весенний путч и втягивается в антиконституционное русло политической борьбы с самой властью», - подчеркивает Л.ГРАЧ.

Относительно сегодняшних событий в ВР Украины, депутат заявляет, что «17 условий ультиматума (требования оппозиции к антикризисной коалиции - УНИАН), требования отказаться от ЕЭП и переподчинения МВД Президенту, уход «в народ» из парламента фракций БЮТ и НУ, просочившаяся в СМИ информация о намерении Президента ветировать все постановления ВР Украины» подталкивают «к кардинальной постановке вопроса, например, о необходимости отмены института Президента». «Показательно, что именно сегодня, когда в Киеве заговорили о готовящемся новом «Майдане», Президент Европейского парламента Ханс-Герт ПОТТЕРИНГ в интервью газете «Известия в Украине» пообещал поддержку «народу Украины …не только в период оранжевой революции». Намеки ведущих политических деятелей Европы на поддержку в организации новых оранжевых революций являются не просто вмешательством во внутренние дела Украины, но это и прямое подталкивание оранжевых структур власти к антироссийскому реваншу», - считает Л.ГРАЧ. Все это, по его мнению, свидетельствует, что «на Украине по спецпроекту Запада и США раскручивается оранжевая авантюра государственного переворота с целью захвата власти любыми путями, вплоть до гражданского противостояния, что может привести в конечном итоге к расколу страны».