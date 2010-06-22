Кабмин решил, куда девать лишние боеприпасы

Кабинет министров Украины уполномочил на утилизацию боеприпасов Шосткинский казенный завод "Звезда".

Об этом говорится в обнародованном за подписью премьер-министра Николая АЗАРОВА постановлении № 463 от 16 июня 2010 года "Некоторые вопросы утилизации непригодных и избыточных боеприпасов".

Согласно постановлению, закупка работ по утилизации ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ осуществляется на предприятии “Шосткинский казенный завод “Звезда” по процедуре закупки у одного участника без согласования с Министерством экономики.

Правительство поручило Министерству обороны передать предприятию для утилизации непригодные и избыточные боеприпасы согласно утвержденному перечню боеприпасов, которые подлежат утилизации, на основании заявок предприятия.

Кабинет министров разрешил Шосткинскому заводу использовать переданные для утилизации боеприпасы, тару и элементы боеприпасов для выполнения работ по их восстановлению (ремонту) согласно соответствующим выводам государственного предприятия “Научно-исследовательский институт химических продуктов”.

Оценка боеприпасов и их элементов будет проводиться в соответствии с Методикой определения остаточной стоимости имущества Вооруженных сил Украины и других воинских формирований, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 29 мая 1998 г. № 759.

Кабинет министров также предоставил заводу полномочия по реализации продуктов утилизации боеприпасов.

Средства, полученные от реализации продуктов утилизации боеприпасов, кроме расходов предприятия, связанных с их утилизацией, будут засчитываться в государственный бюджет и будут использоваться на потребности Вооруженных сил.