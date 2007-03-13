Янукович о реформе оборонно-промышленного комплекса

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости реформирования оборонно-промышленного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Ривне.

«Состояние дел в ОПК государства очень сложное, мягко говоря. Нужно реформировать эту отрасль», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, сейчас правительство разрабатывает соответствующее решение.

«Прежде всего, необходимо дать ответ, какой будет структура ОПК, и какое место в нем будет занимать компания «Укрспецэкспорт», - пояснил он.

Премьер-министр подчеркнул, что тема реформирования ОПК будет обсуждаться Президентом.

«Мы будем принимать общее решение. Мы уже обсуждали с ним (с Президентом – УНИАН) этот вопрос, и в ближайшее время обсудим его еще раз», - отметил он.