Янукович о реформе оборонно-промышленного комплекса
Состояние дел "очень сложное"
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости реформирования оборонно-промышленного комплекса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Ривне.
«Состояние дел в ОПК государства очень сложное, мягко говоря. Нужно реформировать эту отрасль», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
По его словам, сейчас правительство разрабатывает соответствующее решение.
«Прежде всего, необходимо дать ответ, какой будет структура ОПК, и какое место в нем будет занимать компания «Укрспецэкспорт», - пояснил он.
Премьер-министр подчеркнул, что тема реформирования ОПК будет обсуждаться Президентом.
«Мы будем принимать общее решение. Мы уже обсуждали с ним (с Президентом – УНИАН) этот вопрос, и в ближайшее время обсудим его еще раз», - отметил он.