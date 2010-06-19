Как проверить качество нефтепродуктов?

Министерство топлива и энергетики Украины совместно с нефтяными компаниями разрабатывают новые механизмы по контролю качества нефтепродуктов на всех этапах - от производства, импорта топлив до розничной реализации.

Как сообщили УНИАН в компания UPECO, об этом сказал генеральный директор Украинского объединения «Укрнефтехимпереработка» Михаил МИНДРЕСКУ в ходе VII международной конференции «Нефтепереработка, нефтетранзит и нефтетрейдинг в странах СНГ и Балтии» в г.Одесса.

«В 2009 году и в первой половине 2010 года в Украине отсутствовал контроль качества светлых нефтепродуктов», - заявил М.МИНДРЕСКУ.

По его словам, одним из действенных механизмов по сокращению количества «бодяги» на рынке Минтопэнерго видит маркирование производимых и импортируемых бензинов и дизельного топлива как подакцизного товара.

«Почему в нашей стране так тщательно контролируются поступления в бюджет от реализации спиртного и табака, а тем временем «дельцы» безнаказанно уходят от оплаты акцизного товара? Метод маркирования топлива отлично себя зарекомендовал в Евросоюзе, в частности в Германии. Также введены маркеры на светлые нефтепродукты для внутреннего потребления в Беларуси», - отметил М.МИНДРЕСКУ.

По данным главы УО «Укрнефтехимпереработка», сегодня объемы некондиционного топлива на украинском рынке составляют от 10% до 20%.

Напомним, Госпотребстандарт в 2009 году из проверенных 21,9 млн. л нефтепродуктов снял с реализации 1,62 млн. л (7,4%). В первом квартале 2010 года из проверенных 4,74 млн. л было снято с реализации 0,28 млн. л (5,9%).