Черновецкий вбухает 900 миллионов в дельфинов и акул

13:36, 13 марта 2007
Общество
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Планы застройки Гидропарка

Градостроительный совет Киева согласовал проект первого в столице океанариума, который возведут в Гидропарке,  на Венецианском острове. Парк будут перестраивать под развлекательный центр, а традиционные зоны отдыха возле воды приведут в надлежащий вид, сообщает 5 канал.

Кроме акул и дельфинов в Гидропарке появится каток, бассейны, спортклуб  и детский центр. По замыслу проектантов комплекс рассчитан на круглогодичное посещение. Будут застраивать Гидропарк постепенно.  Сначала, новые  рекреационные зоны появятся поблизости метрополитена.  В северо-западной части  острова  построят настоящий аквапарк. Анатолий Холоша, автор проекта, сказал, что согласно проектной документации аквапарк “будет в зоне прохождения метрополитена и Броварского проспекта можно сказать в северо-западной части острова”.

Диковинка на Днепре обойдется почти  в девятьсот миллионов гривен.

 Однако когда заложат первый камень и начнут работы чиновники до сих пор не определились. Также не известно останется ли бесплатным подход к реке после воплощения ноу-хау.  Между тем Гидропарк  на протяжении многих лет остается в фаворе у отдыхающих.  За сутки остров посещают двести пятьдесят тысяч киевлян.

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