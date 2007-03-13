Черновецкий вбухает 900 миллионов в дельфинов и акул

Градостроительный совет Киева согласовал проект первого в столице океанариума, который возведут в Гидропарке, на Венецианском острове. Парк будут перестраивать под развлекательный центр, а традиционные зоны отдыха возле воды приведут в надлежащий вид, сообщает 5 канал.

Кроме акул и дельфинов в Гидропарке появится каток, бассейны, спортклуб и детский центр. По замыслу проектантов комплекс рассчитан на круглогодичное посещение. Будут застраивать Гидропарк постепенно. Сначала, новые рекреационные зоны появятся поблизости метрополитена. В северо-западной части острова построят настоящий аквапарк. Анатолий Холоша, автор проекта, сказал, что согласно проектной документации аквапарк “будет в зоне прохождения метрополитена и Броварского проспекта можно сказать в северо-западной части острова”.

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Однако когда заложат первый камень и начнут работы чиновники до сих пор не определились. Также не известно останется ли бесплатным подход к реке после воплощения ноу-хау. Между тем Гидропарк на протяжении многих лет остается в фаворе у отдыхающих. За сутки остров посещают двести пятьдесят тысяч киевлян.