Азарову сообщили, кто мог бы управлять Национальной радиокомпанией

Госкомтелерадио назначил первого вице-президента Национальной радиокомпании Украины Анатолия ТАБАЧЕНКО исполняющим обязанности генерального директора компании.

Об этом сообщает Телекритика со ссылкой на слова председателя Госкомтелерадио Юрия ПЛАКСЮКА.

Также Ю.ПЛАКСЮК сообщил, что Госкомтелерадио сделал представление в Кабинет министров на замещение вакантной должности генерального директора НРКУ. По его словам, комитет подал в Кабмин несколько кандидатур на рассмотрение, однако конкретных фамилий не назвал.

Как сообщалось, сегодня, 18 июня подписан приказ об освобождении Виктора НАБРУСКО от должности президента Национальной радиокомпании Украины.

Ранее Телекритика сообщала, что постановлением от 2 июня Кабинет министров внес изменения в устав НРКУ. Согласно документу, функции по управлению радиокомпанией осуществляет Госкомтелерадио, а руководство деятельностью радиокомпании осуществляет ее генеральный директор (а не президент, как было раньше), который назначается на должность и освобождается от должности Кабинетом министров Украины по представлению Госкомтелерадио.