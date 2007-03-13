Коммунальные карточки для приезжих в Киеве пока не вводят

Власть Киева не намерена вводить коммунальные карточки для приезжих.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как отметили в в пресс-службе КГГА, “заявление советника Киевского городского председателя Александра РЖАВСКОГО относительно введения в столице коммунальной карточки для приезжих работников не имеет никакого отношения к официальной позиции Киевсовета и ее исполнительного органа – Киевской городской государственной администрации. Информация о такой перспективе – личное мнение и инициатива А.РЖАВСКОГО.

Исполняющий обязанности заместителя Киевского городского председателя А.РЖАВСКИЙ в интервью газете "Хрещатик" в номере от 13 марта утверждает, что в ближайшие несколько лет люди, приезжающие работать в столицу, не будут покупать так называемые коммунальные карточки, которые мэрия намерена внедрить с 1 мая этого года.

По словам А.РЖАВСКОГО, внедрение коммунальной карточки для приезжих рабочих является его собственной инициативой и столичная власть на протяжении ближайших нескольких лет не будет ее вводить. "Возможно, коммунальная карточка никогда и не будет внедрена, а, возможно, ее введут через несколько лет”, - заявил А.РЖАВСКИЙ.

При этом он заметил, что такое событие "произойдет тогда, когда соответствующее решение примут депутаты Киевсовета на основе предварительно разработанной нормативной базы".

В то же время, А.РЖАВСКИЙ продолжает считать "необходимым внедрение этой карточки, но решаю не я, решит это киевская власть. Мы можем только говорить, какие имеются потенциальными возможностями, когда механизм заработает". "Да, законодательно он будет проработан до мая, потом может обсуждаться несколько месяцев", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Киевская городская государственная администрация, изучив опыт Москвы, разрабатывает карточки на проживание для приезжих, которые предусматривают внедрение специального налога. С 1 мая этот налог должны платить лица без столичной прописки, которые приехали в Киев на заработки. По словам Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, это будут небольшие деньги за нагрузку на жилищно-коммунальную сферу. Неплательщиками нового налога будет заниматься налоговая и правоохранительные органы. За неуплату налога предусматривается ввести штраф, который, по мнению должностных лиц, должен быть достаточно большим.

Планируется, что человек без столичной прописки должен приобрести коммунальную карточку, позвонить по указанному на ней телефону и назвать свой номер паспорта. В ответ он получит номер на регистрацию, который в случае необходимости будет называть при проверке документов.

Такая схема, по убеждению руководства Киева, позволит установить количество “теневых” работников в столице.