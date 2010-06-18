800 сотрудников НТКУ предупредили о сокращении

Представители коллектива Национальной телекомпании Украины выступают против запланированного существенного сокращения штата Первого Национального телеканала.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении коллектива НТКУ к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, утвержденном 16 июня на профсоюзной конференции.

“Стиль нового менеджмента – откровенное игнорирование законов, нежелание строить диалог с профсоюзами и циничное расхождение между словами и делами. Свыше 800 сотрудников телекомпании получили сообщение, что их должности сокращаются, и с 1 июля 2010 года они будут уволены. Среди них - дети войны, афганцы, чернобыльцы, одинокие матери и мужья, содержащие семью с малолетними детьми. Вопреки законодательству, другие должности людям никто не предлагал. Кадровая логика и критерии отбора работников непрозрачны”, - говорится в обращении представителей НТКУ.

Также они отмечают, что “до сих пор профсоюзы не получили никакого обоснования сокращения, никакого официального документа, в соответствии с которым в НТКУ происходят изменения в организации производства и труда”.

“Мы, коллектив Первого Национального, готовы к изменениям и творческому поиску. Но мы категорически против реформирования телекомпании в противозаконный способ, и поэтому выражаем недоверие нынешней команде во главе с Егором БЕНКЕНДОРФОМ, и просим назначения руководителей, способных в русле закона и творческой атмосферы сберечь и укрепить Первый Национальный телеканал”, - говорится в обращении к В.ЯНУКОВИЧУ.

УНИАН пока не удалось получить у руководства НТКУ комментарий по этому поводу.