100 дней руководства МВД

Бывшие сотрудники Министерства внутренних дел презентовали доклад “100 дней нового руководства МВД”.

Доклад был представлен в УНИАН бывшим советником министра внутренних дел по правам человека и тендерным вопросам Екатериной ЛЕВЧЕНКО.

“Важный вопрос, который мы поднимаем каждый раз, – это отлучение общественности от осуществления контроля над деятельностью правоохранительных органов Украины, отлучение общественности от возможности осуществления мониторинга в этой сфере”, - сказала К.ЛЕВЧЕНКО.

По ее словам, общественность беспокоит механизм сотрудничества МВД с институтами гражданского общества. В частности, это касается изменений в порядке продажи железнодорожных билетов, нарушения прав граждан на мирные собрания.

“Сегодня действительно под угрозой те первые ростки сотрудничества, которые нарабатывались с 2004 года и которые развивались, несмотря на перманентные изменения в руководстве МВД”, - отметила она.

К.ЛЕВЧЕНКО также сообщила, что заявления граждан отображают тенденцию зарегистрированных преступлений. За последние три месяца их количество возросло на 31,7% по Украине. В частности, в Днепропетровской области этот показатель увеличился на 63,2%, В Черниговской – на 47,9%, Кировоградской – на 44,1.

По словам К.ЛЕВЧЕНКО, особенно беспокоит граждан рост на 43,6% зарегистрированных тяжелых видов преступлений общей уголовной направленности, в т.ч. в АР Крым - на 77,2%, Закарпатье – на 64,7%, Кировоградской области – на 54,3%, Донецкой – на 51,7%.

Кроме того она обратила внимание, что после назначения нового министр внутренних дел были заменены все, кроме одного, заместители, 90% руководителей департаментов, подавляющее большинство руководителей управлений и отделов. В частности, из 27 начальников УМВД и ГУМВД в областях на службе были оставлены лишь трое. Без предварительной экспертизы и соответствующего планирования начались изменения в структуре МВД, в частности, был создан департамент финансовой и экономической безопасности, “функции и задачи которого неизвестны до настоящего времени”, одновременно ликвидировано Управление мониторинга соблюдения прав человека.

“Ряд назначений новых руководителей осуществлен вопреки служебной целесообразности, без учета требований к надлежащему уровню профессионализма кандидатов, их организаторских способностей, знания оперативной обстановки и навыков оперативной работы”, - считает К.ЛЕВЧЕНКО.

Говоря о ситуации, сложившейся с мирными собраниями граждан, бывший помощник министра внутренних дел по правам человека в Харьковский области Юрий ЧУМАК отметил: “Граждане могут повлиять непосредственно на власть лишь во время выборов и референдумов. Затем обратную связь власть видит, если власть хочет это видеть, в выступлениях граждан во время мирных собраний. И насколько эта связь хороша, настолько можно судить о демократичности общества. К сожалению, в нынешних условиях говорить о том, что происходящие события имеют демократический характер, у меня нет никаких оснований. Можно говорить о том, что на высших ступенях власти начались определенные тенденции, которые свидетельствуют о том, что власть не очень вообще-то желает видеть мирные акции протеста рядом с собой”.