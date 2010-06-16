У вице-мэра Одессы инфаркт

Консилиум врачей, обследовавших состояние здоровья госпитализированного 15 июня вице-мэра Одессы Вахтанга УБИРИИ, обнаружил у пациента признаки инфаркта миокарда.

Об этом сегодня сообщил УНИАН руководитель Одесской правозащитной академии Валерий КОЧЕТОВ, которая, согласно доверенности, представляет интересы В.УБИРИИ в правоохранительных органах.

В.КОЧЕТОВ добавил, что сейчас В.УБИРИИ оказывается медицинская помощь в палате реанимационного отделения Одесской горбольницы №9, которая находится под охраной сотрудников милиции.

«Однако нет судебного решения об избрании меры пресечения – арестовать его или ограничить свободу передвижения подпиской о невыезде», - подчеркнул В.КОЧЕТОВ.

По его словам, охрана палаты осуществляется на основе постановления Следственного управления УМВД Украины в области, которым расследуется уголовное дело по признакам ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). В отношении В.УБИРИИ применена санкция ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины, отметил правозащитник.

В.КОЧЕТОВ добавил, что следователь милиции пока не сообщил, является ли В.УБИРИЯ подозреваемым или обвиняемым по возбужденному уголовному делу.

Как сообщал УНИАН, 11 июня в Одессе неустановленные лица в масках, под видом работников милиции, осуществили вооруженный рейдерский захват городского полигона бытовых отходов, который находится на балансе Одесского горсовета, и захватили его контрольно-пропускной пункт. Под угрозами расправы лица в масках выдворили из контрольно-пропускного пункта полигона охрану и работников коммунального предприятия «Одескоммунтранс».

12 июня председатель городского совета Одессы Эдуард ГУРВИЦ заявил, что вооруженные рейдеры выдворены с территории полигона и возобновлена работа в обычном режиме коммунального предприятия "Одескоммунтранс", в полном хозяйственном ведении которого находится этот объект.

Позже СМИ сообщили, что 11 июня вице-мэр Одессы В.УБИРИЯ на полигоне ТБО “Дальницкие карьеры” угрожал журналистам пистолетом, а также выстрелил из него в воздух.

Свидетелями инцидента стали журналисты телеканала АТВ, а также интернет-издания “Таймер”.

12 июня В.УБИРИЯ заявил, что выстрелил в воздух из пистолета, “чтобы привести к уму рейдеров, которые ему угрожали, и привлечь внимание милиции” при попытке захвата вооруженными лицами территории городского полигона бытовых отходов.

По информации другого заместителя мэра Одессы Николая СЕРДЮКОВА, во время захвата полигона присутствовал директор ООО “Союз”, которое является собственностью лидера партии “Родына” И.МАРКОВА.

Руководство фирмы “Союз” объясняет свое решение захватить территорию полигона ТПВ якобы наличием решения Хозяйственного суда, которым санкционировано введение техники фирмы на городскую свалку. Однако, по словам должностных лиц мэрии, ни сам вердикт, ни приказ о его исполнении не предъявлены.

Справка УНИАН. полигон ТБО «Дальницкие карьеры» находился в безоплатной аренде фирмы «Союз» до 2009 года, на основании распоряжения бывшего мэра Одессы Руслана БОДЕЛАНА.

Одесская городская прокуратура установила, что передача была произведена в нарушение действующего законодательства и вопреки интересам территориальной общины. В частности, в протесте прокурора Одессы указывалось, что городской председатель Р.БОДЕЛАН вышел за рамки должностных полномочий, единолично приняв решение, находящееся в исключительной компетенции горсовета. Вследствие нарушения законности принадлежащая городской общине собственность была фактически выведена из ее владения и эксплуатировалась исключительно в коммерческих интересах ООО «Союз».

В декабре минувшего года мэр Э.ГУРВИЦ отменил на этом основании распоряжение Р.БОДЕЛАНА, и с 1 января 2010 года уборку бытовых отходов в городе осуществляют коммунальное предприятие «Одескоммунтранс» и ООО «РАФ-Плюс».