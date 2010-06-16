Под Киевом состоится «Битва XV века»

С 19 по 20 июня в «Парке Киевская Русь», который находится в селе Копачев Обуховского района Киевской области, состоится фестиваль «Битва XV века».

Об этом УНИАН сообщил президент благотворительной организации «Славянский фонд» Владимир ЯНЧЕНКО.

В.ЯНЧЕНКО отметил, что во время фестиваля посетители смогут увидеть, как воевали в XV веке, научиться средневековым танцам и окунуться в сердце романтичного времени рыцарства, посетив лагерь реконструкторов.

По его словам, воспроизводить атмосферу средневековой Западной Европы будут «Рота Святого Андрея», «Наварра», «Рота земли Майсен», «Кантон Тун», «Рота Святого Маврикия» и другие военно-исторические клубы из Украины, России и Беларуси.

Целью фестиваля является то, чтобы зрители ощутили весь вкус эпохи XV века.

«Рыцари, о которых всегда мечтают женщины и прекрасные дамы, ради которых мужественные мужчины шли на подвиги, изысканные наряды и манеры, мастер-классы от театра-студии старинного танца «Джойссанс» (Украина) – программа двухдневного пребывания Западной Европы в Киевской Руси обещает быть насыщенной», – говорит В.ЯНЧЕНКО.

Историк, кандидат исторических наук, писатель и соорганизатор фестиваля «Битва XV века» Андрей КУРКИН считает, что мероприятие будет иметь определенное культурное влияние на общество: «Погружение в рыцарскую эпоху – это погружение в сказку, в романы Вальтера Скотта. Это возвращение в детство, когда мы все мечтаем и верим в то, что мечты обязательно сбудутся», – заверяет он.

Справка УНИАН. «Парк Киевская Русь» – Центр культуры и истории. Создается в с. Копачев Обуховского района Киевской области. Главная цель: воссоздание в масштабе 1:1 Детинца-Кремля Киева V-XIII ст. Общая площадь Парка – 50 га. Территория Детинца – 10 га.

Добраться в Парк можно маршрутками от станции метро «Выдубичи» (остановка возле «Фуршета»). Стоимость проезда – 20 грн. Стоимость входного билета на фестиваль «Битва XV века» – 60 грн. для взрослых, 40 грн. – для пенсионеров, школьников, студентов. Для детей до 7 лет вход бесплатный.