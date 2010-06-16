Томенко: подход Минобразования спровоцировал непростую ситуацию

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что средний балл аттестата должен быть не главным, а дополнительным фактором при поступлении в высшее учебное заведение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал на встрече с работниками сферы просвещения Дарницкого района Киева в рамках просветительского проекта «Киев - столица украинских музеев».

По его словам, ошибочным является введения принципа учета среднего балла аттестата о полном общем среднем образовании во время конкурсного отбора лиц, поступающих в высшие учебные заведения, в сумме 200 баллов.

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что «наш разговор подтверждает ошибочность подхода Министерства образования и науки, поскольку данный принцип спровоцировал непростую ситуацию, когда многие провинциальные школы активно корректировали показатели аттестатов и, по предварительному анализу, самый низкий средний балл будет у выпускников наиболее серьезных и престижных средних заведений образования Украины».

«Таким образом, выпускники киевских лицеев и многих престижных образовательных заведений попадают в неравные условия, поскольку они имеют показатели намного ниже, чем выпускники многих провинциальных школ», - отметил он.

В то же время, Н.ТОМЕНКО убежден, что принцип определения и учета среднего балла аттестата нужно применять. «Однако, это должен быть не главный, а дополнительный фактор при принятии решения о зачислении в высшее учебное заведение», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО также сообщил, что будет обращаться в Министерство образования и науки с требованием при организации тестирования в следующем году изменить принцип определения и учета среднего балла аттестата.

Кроме того, заместитель председателя ВР подчеркнул необходимость специалистам проводить системный анализ тестовых заданий ВНО, отметив, что особые нарекания в этом году вызвали тесты по иностранному языку. «Есть серьезные нарекания на тест по иностранному языку, связанные или с низким уровнем преподавания, или с серьезными просчетами, которые допустили при его подготовке», - сказал Н.ТОМЕНКО.