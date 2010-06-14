Генпрокуратура взялась проверить всю Херсонскую область

18:59, 14 июня 2010
Общество
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Ресурсов много, а денег приходит мало...

Тетьна КОРНЯКОВА
Комиссия Генеральной прокуратуры Украины начала проверку Херсонской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель Генерального прокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА сегодня, 14 июня, во время совещания в облгосадминистрации.

По словам Т.КОРНЯКОВОЙ, комиссия будет работать в Херсонской области в течение 10 дней.

Во время работы комиссии в области будет проведен ряд проверок в сфере поступлений в бюджеты разных уровней от пользования земельными ресурсами области. В этом аспекте особое внимание будет уделяться поступлениям в бюджет от платы за аренду земли на территории курортных районов области. Также проверки коснутся сферы вылова рыбы: квоты на вылов и поступления в бюджет от продажи. Будут проведены проверки в портах области на предмет легальности вывоза металлолома.

"Меня удивляет, что в такой области, где много земель, добыча полезных ископаемых, богатые водные ресурсы такие маленькие поступления в бюджет", - отметила Т.КОРНЯКОВА.

Херсонский губернатор Анатолий ГРИЦЕНКО, который также присутствовал на совещании, сообщил, что поддерживает проведение Генеральной прокуратурой Украины комплексных мероприятий в Херсонской области. По мнению А.ГРИЦЕНКО, главная задача всех ветвей власти в области - это наполнение бюджета, уничтожение коррупционных схем и нелегальных доходов бизнеса.

Информация о количественном составе комиссии не сообщается.

 

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