На Майдане прошел протест-моб против законопректа 2450

12:49, 14 июня 2010
Общество
2938 0

Подобные акции - во всех областных центрах

Представители ряда общественных организаций в Киеве на Майдане Незалежности провели акцию протеста против принятия Верховной Радой законопроекта №2450 «О порядке организации и проведения мирных мероприятий».

Как передает корреспондент УНИАН, акцию организовали и провели общественные организации и студенты из разных высших учебных заведений Украины.

Они расположились на Майдане Незалежности, выстроив слово «нет» и подняв над головами плакаты с надписью «2450».

После этого участники акции перестроились в слово «да» и подняли над головами плакаты с надписью «свободе собраний».

Как сообщили организаторы акции протеста, они выступают за перенос принятия этого законопроекта, проведение общественного обсуждения и доработки документа.

Общественные организации считают, что нынешняя его редакция содержит ряд недостатков, в частности, не отвечает духу статьи 39 Конституции Украины, которая гарантирует свободу собраний, и решениям Европейского суда по правам человека относительно свободы собраний.

Участники мероприятия выразили опасение, что принятие законопроекта приведет к узакониванию репрессивных методов в отношении организаторов и участников мирных собраний и предоставит слишком широкие полномочия органам власти необоснованно ограничивать свободу мирных собраний.

В обращении, которое было роздано журналистам участниками акции, речь идет о том, что предусмотренное законопроектом установление четырехдневного сообщения о собрании сделает невозможным во многих случаях общественности быстро реагировать на важные события общественного значения.

Также участники акции протеста отметили, что в законопроекте нечеткими и неопределенными остаются многие понятия, которые трудно трактовать однозначно, что открывает возможность разночтения с целью ограничения собраний.

Они считают, что законопроект в целом не определяет права и обязанности милиции во время проведения мирного собрания.

Под открытым обращением общественных организаций к руководству Верховной Рады и руководителям фракций парламента подписались руководители таких общественных организаций, как Институт «Республика», Фонд региональных инициатив, «Демократический альянс» и других, в том числе из разных регионов Украины.

Также организаторы акции отметили, что подобные акции протеста прошли сегодня во всех областных центрах Украины на площадях возле облгосадминистраций.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter