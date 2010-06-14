На Майдане прошел протест-моб против законопректа 2450

Представители ряда общественных организаций в Киеве на Майдане Незалежности провели акцию протеста против принятия Верховной Радой законопроекта №2450 «О порядке организации и проведения мирных мероприятий».

Как передает корреспондент УНИАН, акцию организовали и провели общественные организации и студенты из разных высших учебных заведений Украины.

Они расположились на Майдане Незалежности, выстроив слово «нет» и подняв над головами плакаты с надписью «2450».

После этого участники акции перестроились в слово «да» и подняли над головами плакаты с надписью «свободе собраний».

Как сообщили организаторы акции протеста, они выступают за перенос принятия этого законопроекта, проведение общественного обсуждения и доработки документа.

Общественные организации считают, что нынешняя его редакция содержит ряд недостатков, в частности, не отвечает духу статьи 39 Конституции Украины, которая гарантирует свободу собраний, и решениям Европейского суда по правам человека относительно свободы собраний.

Участники мероприятия выразили опасение, что принятие законопроекта приведет к узакониванию репрессивных методов в отношении организаторов и участников мирных собраний и предоставит слишком широкие полномочия органам власти необоснованно ограничивать свободу мирных собраний.

В обращении, которое было роздано журналистам участниками акции, речь идет о том, что предусмотренное законопроектом установление четырехдневного сообщения о собрании сделает невозможным во многих случаях общественности быстро реагировать на важные события общественного значения.

Также участники акции протеста отметили, что в законопроекте нечеткими и неопределенными остаются многие понятия, которые трудно трактовать однозначно, что открывает возможность разночтения с целью ограничения собраний.

Они считают, что законопроект в целом не определяет права и обязанности милиции во время проведения мирного собрания.

Под открытым обращением общественных организаций к руководству Верховной Рады и руководителям фракций парламента подписались руководители таких общественных организаций, как Институт «Республика», Фонд региональных инициатив, «Демократический альянс» и других, в том числе из разных регионов Украины.

Также организаторы акции отметили, что подобные акции протеста прошли сегодня во всех областных центрах Украины на площадях возле облгосадминистраций.