Председатель Киевской ОГА: такого решения не может быть

Евгений ЖОВТЯК настаивает на том, что нет оснований для его освобождения от должности председателя Киевской областной государственной администрации за ухудшение социально-экономических показателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор заявил в интервью “5 каналу”.

Е.ЖОВТЯК отметил, что когда он возглавил исполнительную власть в области, Киевщина была на восьмом месте среди областей Украины.

“По итогам 2005 года мы вывели область на второе место, а за первый квартал 2006-го - на первое место. Впереди лишь город Киев, и мы имеем твердые намерения обойти и его”, - сказал он.

Е.ЖОВТЯК отрицает наличие официальных сообщений о своей отставке “Такого документа, как решение Кабинета министров о моей отставке, нет. Кстати, и в Секретариате Президента Украины об этом тоже ничего не знают”.

“Считаю, что такого решения и не может быть, - сказал он, - потому что на заседании Кабинета министров Украины 27 апреля, где присутствовали все председатели облгосадминистраций, вопрос отставки и каких-то недостатков в работе по конкретным областям не поднимался”.

“Более того, в докладе Кабинета министров, который рассматривался, Киевская область упоминается один раз в положительном контексте, и один раз – в последнем абзаце, где абсолютно непрофессионально отмечено, что в области допущен рост налоговой недоимки. Так за это же нужно хвалить, потому что налоговая администрация выявила недоимку на трех конкретных предприятиях, которые не уплатили налоги еще при старой власти, а теперь обязаны это сделать”, - сказал он.

Е.ЖОВТЯК отметил, что таких оснований для кадровых изменений, как ухудшение социально-экономических показателей, нынешняя администрация Киевской области не допустит ни при каких условиях.

Как уже сообщалось, 27 апреля 2006 года на официальном сайте Кабинета министров Украины появилось сообщение пресс-службы, что “в связи с ухудшением отдельных показателей социально-экономического развития регионов правительство приняло решение внести на рассмотрение Президента Украины представление относительно освобождения Василия ЧЕРВОНИЯ от должности председателя Ривненской областной государственной администрации, Е.ЖОВТЯКА с должности председателя Киевской облгосадминистрации и Сергея ИВАНОВА с должности председателя Севастопольской городской государственной администрации”.