Председатель Киевской ОГА: такого решения не может быть
Евгений Жовтяк отмечает, что оснований для его увольнения нет
Евгений ЖОВТЯК настаивает на том, что нет оснований для его освобождения от должности председателя Киевской областной государственной администрации за ухудшение социально-экономических показателей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор заявил в интервью “5 каналу”.
Е.ЖОВТЯК отметил, что когда он возглавил исполнительную власть в области, Киевщина была на восьмом месте среди областей Украины.
“По итогам 2005 года мы вывели область на второе место, а за первый квартал 2006-го - на первое место. Впереди лишь город Киев, и мы имеем твердые намерения обойти и его”, - сказал он.
Е.ЖОВТЯК отрицает наличие официальных сообщений о своей отставке “Такого документа, как решение Кабинета министров о моей отставке, нет. Кстати, и в Секретариате Президента Украины об этом тоже ничего не знают”.
“Считаю, что такого решения и не может быть, - сказал он, - потому что на заседании Кабинета министров Украины 27 апреля, где присутствовали все председатели облгосадминистраций, вопрос отставки и каких-то недостатков в работе по конкретным областям не поднимался”.
“Более того, в докладе Кабинета министров, который рассматривался, Киевская область упоминается один раз в положительном контексте, и один раз – в последнем абзаце, где абсолютно непрофессионально отмечено, что в области допущен рост налоговой недоимки. Так за это же нужно хвалить, потому что налоговая администрация выявила недоимку на трех конкретных предприятиях, которые не уплатили налоги еще при старой власти, а теперь обязаны это сделать”, - сказал он.
Е.ЖОВТЯК отметил, что таких оснований для кадровых изменений, как ухудшение социально-экономических показателей, нынешняя администрация Киевской области не допустит ни при каких условиях.
Как уже сообщалось, 27 апреля 2006 года на официальном сайте Кабинета министров Украины появилось сообщение пресс-службы, что “в связи с ухудшением отдельных показателей социально-экономического развития регионов правительство приняло решение внести на рассмотрение Президента Украины представление относительно освобождения Василия ЧЕРВОНИЯ от должности председателя Ривненской областной государственной администрации, Е.ЖОВТЯКА с должности председателя Киевской облгосадминистрации и Сергея ИВАНОВА с должности председателя Севастопольской городской государственной администрации”.