В Херсонской области - волна самоубийств

В Херсонской области менее чем за месяц зафиксированы уже 14 случаев самоубийств.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, первый случай суицида был зафиксирован 3 недели назад. Два последних случая произошли 10 июня: в Голой Пристани повесился 46-летний мужчина, а в Скадовске таким же образом наложил на себя руки 31-летний житель города.

Что явилось причиной такой волны самоубийств в области, специалисты МЧС не комментируют.