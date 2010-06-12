В Херсонской области - волна самоубийств
17:57, 12 июня 2010Общество
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Началась три недели назад
В Херсонской области менее чем за месяц зафиксированы уже 14 случаев самоубийств.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, первый случай суицида был зафиксирован 3 недели назад. Два последних случая произошли 10 июня: в Голой Пристани повесился 46-летний мужчина, а в Скадовске таким же образом наложил на себя руки 31-летний житель города.
Что явилось причиной такой волны самоубийств в области, специалисты МЧС не комментируют.
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