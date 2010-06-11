Евро на межбанке растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9135/7,9185 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2516/0,2518, котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,5825/9,5915. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,2111/1,2113 (четверг – 1,2029/1,2031).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9181 грн./долл.