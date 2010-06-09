В Донецке презентован логотип города к Евро-2012

В Донецке состоялась презентация логотипа города к чемпионату Европы по футболу 2012 года и открытие цветочной клумбы в виде логотипа турнира.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественное мероприятие прошло в центральном парке Донецка – в парке культуры и отдыха им. Щербакова.

В презентации приняли участие вице-премьер по вопросам Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ, глава оргкомитета Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ, председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК, мэр Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО, губернатор Львовской области Василий ГОРБАЛЬ, Львовский городской председатель Андрей САДОВЫЙ.

Гости из Львова прибыли сегодня в Донецк первым авиарейсом, открытым авиакомпанией «Международные авиалинии Украины» и связавшим областные центры Востока и Запада страны.

На логотипе Донецка к Евро-2012 изображены символы города - три террикона (оранжевый, синий и желтый) и роза.

«Сегодня знаковое событие, поскольку оно выпадает за два года до начала турнира. Я хотел бы передать всем поздравления от УЕФА и высказать веру в то, что Донецк справится с тем сложным заданием, которое сегодня стоит перед городом, реализовав все проекты и преодолев все препятствия, преодоление которых позволит Донецку успешно принять матчи чемпионата Евро-2012», - сказал на церемонии М.ЛУБКИВСКИЙ.

Выступая на презентации клумбы с логотипом чемпионата, А.ЛУКЬЯНЧЕНКО высказал надежду, что «с открытия этого символа мы вместе начинаем отчет основного этапа подготовки к Евро-2012».