НБУ разрешил еще одному банку не отдавать деньги

Национальный банк Украины (НБУ) своим постановлением №263 от 8 июня т.г. назначил временную администрацию в ПАО АБ «Синтез» (г. Киев) сроком на 6 месяцев – с 9 июня по 8 декабря 2010 года. Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, временным администратором АБ «Синтез» назначено физическое лицо – независимый эксперт Евгений ЧЕЧИЛЬ.

При этом указывается, что на период временного отсутствия временного администратора Е.ЧЕЧИЛЯ в банке уполномочивается на выполнение функции временного администратора АБ «Синтез» физическое лицо - независимый эксперт Александр СМОЛЯНИНОВ (по договору с НБУ).

Также сообщается, что с целью создания благоприятных условий для восстановления финансового состояния АБ «Синтез» введен полный мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца - с 9 июня 2010 до 8 сентября 2010 года.

Справка УНИАН. АБ «Синтез» зарегистрирован в 1993 г.

На 1 апреля 2010 года активы банка составляли 377,315 млн. грн., обязательства – 280,416 млн. грн., собственный капитал – 96,899 млн. грн., уставный капитал – 72,8 млн. грн.

Чистая прибыль банка по итогам первого квартала 2010 года составила 1,598 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 апреля основными акционерами банка являлись: ООО «Премиум-плюс» - 24,96% и физлицо Александр ЛОЙФЕНФЕЛЬД - 74,9192% акций.