"Опора" и КИУ помогут родителям обжаловать приказ Табачника

Гражданская сеть “Опора” и Комитет избирателей Украины готовы оказать юридическую помощь родителям, которые решат в судебном порядке обжаловать приказ Министерства образования и науки относительно нынешних изменений к условиям вступления в высшие учебные заведения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководитель проектов КИУ Наталия ЛИННИК на пресс-конференции в Киеве.

Она напомнила, что в апреле министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК подписал приказ "Об утверждении изменений к Условиям приема в высшие учебные заведения Украины в 2010 году". В частности, новыми условиями предусмотрен учет среднего балла аттестата с округлением до десятых частей балла (по 200-балльной шкале). Средний балл аттестата будет добавляться к сумме баллов сертификатов внешнего независимого оценивания (ВНО) по конкурсным предметам. Кроме того, согласно приказу, высшим учебным заведениям разрешено допускать к участию в конкурсе абитуриентов с сертификатом ВНО, количество баллов которого по непрофильным предметам ниже 124, при условии, если количество баллов по профильным предметам составляет не менее 170 по каждому предмету.

Н.ЛИННИК подчеркнула, что этим приказом созданы неравные условия при вступлении абитуриентов в вузы, в частности, из-за учета среднего балла аттестата.

“Мы осознаем, что 200 баллов аттестата в обычной школе не может приравниваться к 200 баллам в специализированной гимназии”, - заметила она.

Также неравные условия при вступлении в вузы созданы для тех абитуриентов, которые оканчивали школу в прошлом году, и не прилагали усилий для получения высоких баллов аттестата, поскольку тогда это было не нужно.

В свою очередь, председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга АЙВАЗОВСКАЯ сообщила, что, по данным одной из полиграфических фирм, за март-апрель 2010 года количество проданных классных журналов возросло на 23%. По ее мнению, это свидетельствует об увеличении количества учеников, которые получили оценки лучше, чем должны были получить, если бы в этом году абитуриенты вступали в вузы лишь по результатам ВНО.

“На то время в государстве было известно, что средний балл аттестата будет учитываться по 200-балльной системе. Классный журнал не является документом строгой отчетности. Организации, имеющие право печатать и продавать классные журналы, не находятся на учете, их деятельность не сертифицируется”, - сказала она.

Кроме того, О.АЙВАЗОВСКАЯ сообщила, что в этом году 12% абитуриентов не пришли на внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе из-за изменения условий приема. По ее мнению, это произошло из-за того, что большей категории лиц предоставлено право вступать в вузы без внешнего независимого оценивания.

О.АЙВАЗОВСКАЯ заметила, что изменения к условиям вступления в высшие учебные заведения были приняты уже после того, как состоялась регистрация на прохождение ВНО. По словам О.АЙВАЗОВСКОЙ, произошла определенная накладка, которая фактически привела к потере больших средств из государственного бюджета. "Эти потери будут расти, сейчас это около 4,5 миллионов гривень", - заметила она.

Как сообщал УНИАН, с 2 по 23 июня в Украине проходит ВНО. В частности, 2, 3 и 4 июня абитуриенты выполняли тестовые задания по украинскому языку и литературе. В целом, для участия во внешнем независимом оценивании знаний зарегистрировалось 433 тысячи 560 выпускников общеобразовательных учебных заведений.