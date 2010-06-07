18 горняков шахты им. Скочинского госпитализированы

В Донецке в областную больницу профзаболеваний госпитализированы 18 горняков шахты им. Скочинского, где накануне произошел выброс угля и газа.

Как сообщил УНИАН главный врач больницы Евгений ГЛАДЧУК, состояние здоровья всех 18 горняков врачами оценивается как удовлетворительное.

«Все поступившие к нам горняки проходят обследование. После этого будет назначен соответствующий курс лечения», - сказал Е.ГЛАДЧУК.

Как сообщал УНИАН, вчера в 18.56 на шахте им. Скочинского (ГП «Донецкая угольная энергетическая компания») на горизонте 1200 м произошел внезапный выброс угля и газа. На аварийном участке находилось 23 горняка. В результате аварии два горняка погибли, судьба еще троих остается неизвестной.