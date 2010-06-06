Вашингтон готовится к торнадо

Национальная метеослужба США объявила о приближении торнадо к столичному округу Колумбия, а также соседним штатам Виргиния и Мэриленд.

Как передает РИА Новости, в воскресенье на штаты среднего запада США обрушились сильные грозы и торнадо, в результате которых, по разным данным, погибли от четырех до шести человек. Стихия разрушила 50 домов в Мичигане, Иллинойсе и Огайо.

«Метеослужба выпустила предупреждение о приближении торнадо к округу Колумбия и пригородам. Предупреждение действует до 20:00 понедельника. Также метеослужба предупреждает о возможности грозовых ливней, сопровождающихся шквалистыми ветрами», - говорится в сообщении окружной службы по чрезвычайным ситуациям.

Несмотря на то, что синоптики предсказывали сильные грозы и ливни в Вашингтоне еще в пятницу, этого до сих пор не произошло, хотя погода на весь уик-энд в американской столице и соседних штатах установилась пасмурная и жаркая - температура воздуха достигала 35 градусов.

«Во время ожидающихся гроз возможен град и возникновение нескольких торнадо. Скорость ветра будет достигать 30 метров в секунду. Штормовые ветры и грозы уже начались в округе Лоудаун в 45 километрах к северо-западу от Вашингтона. Как ожидается, штормовая активность распространится на восток в течение следующих двух часов», - отмечается в сообщении.

Ранее в воскресенье служба по чрезвычайным ситуациям выпустила штормовое предупреждение для Вашингтона и окрестностей.