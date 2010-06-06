Авария на шахте в Донецке
21:46, 06 июня 2010Общество
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Судьба четверых шахтеров неизвестна
В Донецке на шахте им. Скочинского сегодня в 18:56 произошел выброс угля и газа, аварией были застигнуты четыре горняка.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководитель пресс-службы Территориального управления Госгорпромнадзора по Донецкой области Марина НИКИТИНА.
По ее словам, остальные горняки, которые находились в шахте во время аварии, были выведены на поверхность. В настоящее время судьба четверых шахтеров, застигнутых выбросом, остается неизвестной, на месте работают горноспасатели.
Создана и работает комиссия по расследованию аварии, заключила М.НИКИТИНА.
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