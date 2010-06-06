Авария на шахте в Донецке

В Донецке на шахте им. Скочинского сегодня в 18:56 произошел выброс угля и газа, аварией были застигнуты четыре горняка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководитель пресс-службы Территориального управления Госгорпромнадзора по Донецкой области Марина НИКИТИНА.

По ее словам, остальные горняки, которые находились в шахте во время аварии, были выведены на поверхность. В настоящее время судьба четверых шахтеров, застигнутых выбросом, остается неизвестной, на месте работают горноспасатели.

Создана и работает комиссия по расследованию аварии, заключила М.НИКИТИНА.