Фонд спасения евро может заработать уже летом.

Об этом сообщает сегодня Интернет-версия французской газеты “Le Figaro” со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.

По информации издания, в понедельник, 7 июня, Еврогруппа на своем заседании в Люксембурге может утвердить все необходимые документы для начала работы Европейского инструмента финансовой стабильности, который будет готов оказать помощь странам-членам зоны евро, имеющим значительный бюджетный дефицит, на общую сумму в 750 млрд. евро.

По убеждению стран-членов Еврогруппы, создание такого инструмента должно успокоить финансовые рынки и укрепить позиции евро.

Еврогруппа на своем заседании также планирует назначить президента Европейского инструмента финансовой стабильности. Кроме того, для управления инструментом будет создан специальный Совет, который должен будет принимать решение только единогласно.

Интернет-версия французской газеты “Le Figaro” сообщает, что любая помощь странам-членам зоны евро будет предоставляться лишь после утверждения странами, пострадавшими от финансового кризиса, многолетних планов, направленных на снижение бюджетного дефицита и уменьшение расходов бюджетов, а также после предоставления согласия на постоянный мониторинг выполнения таких планов и расходования полученной помощи.

Предусматривается, что сам инструмент сможет гарантировать предоставление 440 млрд. евро (или почти 4% ВВП еврозоны) в виде займов. Кроме того, 60 млрд. евро предоставит Еврокомиссия, 250 млрд. евро – Международный валютный фонд.

По предварительным договоренностям, инструмент сможет оказывать помощь двумя способами: или предоставлять займы для стран, которые ощущают проблемы с финансированием бюджетов, или непосредственно предоставлять займы пострадавшим странам после общего заимствования на мировых рынках.

Как сообщал УНИАН, курс евро на мировых рынках продолжает снижаться. Сегодня один евро стоил на рынках менее 1,21 дол. США – это самый низкий показатель с апреля 2006 года.

Проблемы с курсом евро стали очевидны после выявления значительного финансового дефицита в Греции, который по итогам 2009 года составил 12,7% ВВП при максимально допустимом по внутренним правилам для стран-членов зоны евро в 3% ВВП. Похожие проблемы с дефицитом бюджета имеют еще ряд стран-членов зоны евро, в частности, Испания, Италия и Португалия.

ЕС уже разработал отдельную программу помощи Греции совместно с Международным валютным фондом, однако это не остановило падение курса евро.