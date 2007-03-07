Добкина избрали президентом

Мэра Харькова Михаила ДОБКИНА избрали почетным президентом возрожденного городского Клуба директоров школ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом информирует веб-сайт Харьковского горсовета.

На заседании 6 марта члены клуба приняли решение возобновить активную работу харьковского Клуба директоров школ. Также было принято решение избрать М.ДОБКИНА почетным президентом клуба - с принесением торжественной присяги и вручением сертификата почетного президента.

В планах директоров - не только обмен опытом с коллегами из других областей Украины и создание сайта клуба, но и выездные встречи, интернет-конференция и конкурс на лучшую управленческую модель.

М.ДОБКИН сообщил директорам школ, что 2008 год может стать в Харькове Годом образования. Управленцам предложено принять участие в разработке плана мероприятий, которые могут состояться в этом году. Будут «восприниматься самые смелые и неожиданные идеи», - пообещал учителям городской председатель. Директора школ намерены рассмотреть свои планы и предложения на Год образования во время ближайшего выездного заседания клуба.

М.ДОБКИН также предложил ввести, кроме клубного шарфа, и клубный пиджак. А поскольку большинство членов клуба – женщины, для дизайна и пошива пиджаков может быть нанят известен харьковский портной.