Азаров обещает налог на роскошь
ВР утвердила Основные направления бюджетной политики на 2011 год
Верховная Рада приняла постановление “Об Основных направлениях бюджетной политики на 2011 год”.
Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 249 из 378 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.
Данным постановлением одобрены Основные направления бюджетной политики на 2011 год, разработанные Кабинетом министров Украины, и Предложения Верховной Рады к Основным направлениям бюджетной политики на 2011 год.
Кабинету министров поручено подготовить и подать в ВР проект закона о государственном бюджете Украины на 2011 год с учетом одобренных Основных направлений бюджетной политики на 2011 год и Предложений ВР к Основным направлениям бюджетной политики на 2011 год.
В постановлении предусмотрено, что проект госбюджета-2011 должен формироваться на реалистичных макропоказателях экономического и социального развития государства.
Постановлением предусмотрено содержание предельного размера дефицита бюджета на уровне не более 4,5% прогнозируемого годового объема ВВП. Также предусмотрено привлечение кредитов международных финансовых учреждений для реализации проектов экономического и социального развития Украины в пределах, определенных дефицитом бюджета развития.
Также предусмотрено сохранение доли перераспределения валового внутреннего продукта через сводный бюджет на уровне, который не превышает прогнозируемый на 2010 год и не более 30,5%.
В постановлении речь идет о предоставлении гарантий Кабинетом министров в объеме не более 3% валового внутреннего продукта для реализации инвестиционных и инновационных проектов, направленных, в частности, на развитие экспортного потенциала национальной экономики.
Планируется приоритетное направление капитальных вложений на финансирования объектов, которые обеспечивают прирост/поддержку мощностей в 2011-2012 годах или вводятся в эксплуатацию в 2011 году.
Постановлением предусмотрено, что при принятии Налогового кодекса Украины должен быть обеспечен: переход к определению налога на прибыль предприятий с применением метода сопоставления доходов и расходов плательщиков налога с учетом мирового опыта; постепенное снижение ставки налога на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость; подача в обязательном порядке налоговой отчетности в электронном виде; обеспечение поэтапного повышения ставок акцизного сбора с целью адаптации налогового законодательства Украины к законодательству Европейского Союза; установление ставок акцизного сбора на компоненты бензинов на уровне ставок на бензины; введение дополнительного налогообложения доходов граждан с высоким уровнем доходов, в частности, путем введения налога на роскошь; введение единого платежа – платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых вместо двух действующих платежей (платежи за пользование недрами для добычи полезных ископаемых и сбор за геологоразведочные работы, выполненные за счет средств государственного бюджета); введение налоговых каникул для семейного бизнеса.
Также предусмотрено сбалансирование финансовых планов Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и ее предприятий и компаний без привлечения бюджетных средств, государственных ценных бумаг, предоставления рассрочек и отсрочек в уплате налоговых обязательств и утверждения на этой основе бездефицитного финансового плана Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в установленный законодательством срок.