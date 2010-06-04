Азаров обещает налог на роскошь

Верховная Рада приняла постановление “Об Основных направлениях бюджетной политики на 2011 год”.

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 249 из 378 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным постановлением одобрены Основные направления бюджетной политики на 2011 год, разработанные Кабинетом министров Украины, и Предложения Верховной Рады к Основным направлениям бюджетной политики на 2011 год.

Кабинету министров поручено подготовить и подать в ВР проект закона о государственном бюджете Украины на 2011 год с учетом одобренных Основных направлений бюджетной политики на 2011 год и Предложений ВР к Основным направлениям бюджетной политики на 2011 год.

В постановлении предусмотрено, что проект госбюджета-2011 должен формироваться на реалистичных макропоказателях экономического и социального развития государства.

Постановлением предусмотрено содержание предельного размера дефицита бюджета на уровне не более 4,5% прогнозируемого годового объема ВВП. Также предусмотрено привлечение кредитов международных финансовых учреждений для реализации проектов экономического и социального развития Украины в пределах, определенных дефицитом бюджета развития.

Также предусмотрено сохранение доли перераспределения валового внутреннего продукта через сводный бюджет на уровне, который не превышает прогнозируемый на 2010 год и не более 30,5%.

В постановлении речь идет о предоставлении гарантий Кабинетом министров в объеме не более 3% валового внутреннего продукта для реализации инвестиционных и инновационных проектов, направленных, в частности, на развитие экспортного потенциала национальной экономики.

Планируется приоритетное направление капитальных вложений на финансирования объектов, которые обеспечивают прирост/поддержку мощностей в 2011-2012 годах или вводятся в эксплуатацию в 2011 году.

Постановлением предусмотрено, что при принятии Налогового кодекса Украины должен быть обеспечен: переход к определению налога на прибыль предприятий с применением метода сопоставления доходов и расходов плательщиков налога с учетом мирового опыта; постепенное снижение ставки налога на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость; подача в обязательном порядке налоговой отчетности в электронном виде; обеспечение поэтапного повышения ставок акцизного сбора с целью адаптации налогового законодательства Украины к законодательству Европейского Союза; установление ставок акцизного сбора на компоненты бензинов на уровне ставок на бензины; введение дополнительного налогообложения доходов граждан с высоким уровнем доходов, в частности, путем введения налога на роскошь; введение единого платежа – платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых вместо двух действующих платежей (платежи за пользование недрами для добычи полезных ископаемых и сбор за геологоразведочные работы, выполненные за счет средств государственного бюджета); введение налоговых каникул для семейного бизнеса.

Также предусмотрено сбалансирование финансовых планов Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и ее предприятий и компаний без привлечения бюджетных средств, государственных ценных бумаг, предоставления рассрочек и отсрочек в уплате налоговых обязательств и утверждения на этой основе бездефицитного финансового плана Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в установленный законодательством срок.