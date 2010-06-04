Суд арестовал пойманного на взятке замминистра

Печерский районный суд Киева по представлению Генеральной прокуратуры Украины 3 июня избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра охраны окружающей природной среды Богдану ПРЕСНЕРУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 1 июня пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что Управлением по расследованию особо важных дел ведомства совместно со Службой безопасности Украины задержан «на горячем» заместитель министра одного из министерств во время получения взятки в особо крупном размере за содействие в назначении на должность руководителя областного уровня. По данным источника, в получении 200 тыс. долларов взятки разоблачен чиновник Министерства охраны окружающей природной среды.

2 июня на заседании правительства премьер-министр Николай АЗАРОВ сообщил, что решением Кабинета министров Б.ПРЕСНЕР освобожден от должности заместителя министра охраны окружающей природной среды.