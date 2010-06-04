Украина и Латвия обсудили военное сотрудничество

Делегации Министерств обороны Украины и Латвии обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества между оборонными ведомствами и вооруженными силами двух стран.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Минобороны Украины, переговоры военных делегаций во главе с заместителем министра обороны Украины Борисом АНДРЕСЮКОМ и государственным секретарем Минобороны Латвии Янисом САРТСОМ прошли в Киеве.

В начале переговоров Б.АНДРЕСЮК отметил, что двустороннее сотрудничество в оборонной сфере между Украиной и Латвийской Республикой динамично развивается.

“Мы заинтересованы в развитии двустороннего сотрудничества между Украиной и Латвией”, - сказал Б.АНДРЕСЮК и отметил, что опыт оборонного сектора Латвии в достижении критериев ведущих европейских стран является ценным для Украины.

В свою очередь Я.САРТС сказал, что Украина была и остается важной страной-партнером Латвии.

Он ознакомил представителей украинской военной делегации с основными этапами и направлениями реорганизации и реформирования Министерства обороны и Вооруженных сил Латвии, которые произошли в течение последних двух лет.

Стороны детально обсудили возможные направления развития военного сотрудничества между Украиной и Латвией как на двустороннем уровне, так и в рамках международных многосторонних инициатив, в частности, Скандинавско-Балтийской инициативы Nordic-Baltic 8.

Среди определенных сторонами направлений сотрудничества – защита окружающей среды от последствий военной деятельности, подготовка кадров для латвийской армии в высших военных учебных заведениях Украины, подготовка узкоспециализированных военных украинских кадров, в частности водолазов, на территории Латвии.

Б.АНДРЕСЮК поддержал инициативу латвийской делегации о развитии двустороннего сотрудничества в области экологической безопасности.

“Для нашего государства этот очень актуальный и важный вопрос. На территории Украины хранится свыше 700 тысяч тонн боеприпасов, которые являются избыточными или непригодными для использования и которые нуждаются в утилизации. Не менее острой проблемой остается вопрос утилизации ракетного топлива, его компонентов типа “меланж”. Опыт и помощь Латвии в разрешении этих проблем будут очень для нас кстати”, - сказал он.