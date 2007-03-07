”Укрзализныця” назначила на мартовские праздники 18 дополнительных поездов
Лидирует Юго-западная железная дорога
Для обеспечения перевозок пассажиров на мартовские праздники, по состоянию на 7 марта, «Укрзализныца» дополнительно назначила 18 поездов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ведомства.
В частности, Юго-западная железная дорога назначила дополнительные поезда Киев-Ужгород, Киев-Ивано-Франковск, Киев-Мукачево, Киев-Львов, 2 поезда Киев-Симферополь, а также поезда Киев-Ужгород и Киев-Донецк.
Донецкая железная дорога назначила дополнительный поезд Донецк-Киев.
Южная железная дорога назначила дополнительные поезда Харьков-Иловайск, Кременчуг-Киев, Харьков-Симферополь.
Приднепровская железная дорога - Днепропетровск-Киев и Симферополь-Киев.
Львовская железная дорога - Ужгород-Киев и Ивано-Франковск-Киев.
Одесская железная дорога - Херсон-Киев и Одесса-Киев.