В Украину прибудет представитель МВФ
20:53, 02 июня 2010Общество
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Для оценки экономической ситуации
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН заявляет, что на следующей неделе в Украину прибудет его советник для оценки экономической ситуации в государстве.
Как сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, об этом Д.СТРОСС-КАН заявил во время телефонного разговора с В.ЯНУКОВИЧЕМ.
Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество Украины с Международным валютным фондом в контексте подготовки новой программы сотрудничества.
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