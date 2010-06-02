Во Львовской области селевые потоки сносят мосты

В Львовской области в результате кратковременных интенсивных дождей, которые прошли 31 мая и 1 июня, селевые потоки сошли на автодороги «Львов – Чоп» и «Львов – Самбор – Ужгород», паводковыми водами частично разрушены мосты и подтоплены жилые дома.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления МЧС Украины в Львовской области, в связи с осложнением оперативной обстановки подразделения МЧС в горных районах области (Старосамборском, Турковском, Самборском и Сколевском) переведены в режим деятельности чрезвычайной ситуации, в боевой расчет введена резервная техника, организовано круглосуточное дежурство руководящего состава.

В наиболее пострадавший Старосамборский район для проведения спасательных и первоочередных аварийных работ направлены силы 6-го специального регионального центра быстрого реагирования оперативно-спасательной службы гражданской защиты МЧС Украины.

Как информирует пресс-центр, по результатам проведенной мобильными оперативными группами разведки и по информации местных органов власти установлено, что на территории Старосамборского района паводковыми водами в с. Великая Сушица повреждено кладбище и разрушена автодорога «Хыров – Великая Сушица»; в с. Недельная паводковыми водами размыта проезжая часть автодороги «Топольница – Недельная», автомобильное сообщение с с.Недельная осложнено; в с.Воля частично подмыты опоры железобетонного моста через безымянный поток; в результате схождения стоковых вод и заиливания водопропускных труб на автодороге «Львов – Ужгород» происходит подтопление приусадебных участков, хозяйственных построек и жилых домов в селах Тершов, Бусовский, Верхний Лужок, Стрелки.

В Николаевском районе в результате сильных осадков и повышения уровня ґрунтовых вод с 31 мая по 1 июня подтоплено 66 подвалов жилых домов, 50 хозяйственных построек и 100 га сельскохозяйственных угодий.

Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС Украины в Львовской области и местных органов власти и самоуправления, пострадавших и погибших в результате стихии нет, обеспечено движение на основных автодорогах, - сообщает пресс-центр.