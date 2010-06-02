За заложника - гражданина Китая требовали 200 тысяч долларов

Прокуратура Одесской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд для рассмотрения по существу уголовное дело, возбужденное по факту захвата в заложники преступной группировкой гражданина Китая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облпрокуратуры, сотрудники Управления СБУ в области совместно с работниками следственного отдела прокуратуры провели «неотложные следственно-оперативные мероприятия, в результате которых установлены и задержаны 5 лиц, подозреваемых в совершении указанного преступления».

Преступники требовали выкуп за заложника-иностранца в размере 200 тыс. долларов, причем угроза его жизни в случае невыполнения требования, как установлено досудебным следствием, была реальной.

В ходе расследования правоохранители провели ряд мероприятий, что «обеспечило прекращение деятельности стойкой преступной организации в составе восьми жителей Киева и Киевской области», которые в течение 2008-2009 годов совершили на территории Одессы и Киева 20 преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких.