Гриценко предупредил любителей чужого имущества

Министерство обороны Украины выработало механизм скоординированных действий совместно с правоохранительными органами против захвата рейдерами военных объектов.

Об этом сегодня во время интернет-конференции на сайте Минобороны сообщил министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.

«На прошлой неделе по моей инициативе в Минобороны было проведено межведомственное совещание с целью поиска эффективных путей борьбы с рейдерством и защиты государственной собственности», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

«Мы выработали механизм скоординированных действий совместно с правоохранительными органами. Хочу предупредить "любителей" чужого имущества: атаки на военные объекты могут быть небезопасны для их участников. И за незаконные действия придется отвечать», - подчеркнул он.

Он отметил, что в совещании приняли участие заместители министра обороны, руководители профильных департаментов, а также заместитель Генерального прокурора, заместитель председателя Фонда госимущества, руководители военной контрразведки, других подразделений СБУ.

“Рейдерские захваты собственности, в том числе государственной, к сожалению, как раковые метастазы распространяются по всей стране. Они коснулись уже и военных объектов”, - сообщил А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, за рейдерскими атаками стоят очень влиятельные компании и политики.