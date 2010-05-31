В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 300 млн. грн.

В Киеве разоблачена организованная преступная группировка, которая на протяжении нескольких лет осуществляла перевод денег в теневой сектор.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, «теневики» содействовали заинтересованным должностным лицам предпринимательских структур уклоняться от уплаты налогов. Скрытые средства «отмывались», а затем незаконно переводились в наличность и конвертировались. Государству был нанесен ущерб в особо крупных размерах.

Деятельность конвертаційного центра осуществлялась под прикрытием нескольких обычных коммерческих структур. Организатором была 30-летняя киевлянка. Бухгалтерию вела ее 23-летняя сестра. За период противоправной деятельности указанные лица легализовали около 300 млн. грн.

Главный офис конвертационного центра располагался в жилом доме по улице Киото, три других помещения – в разных местах Киева.

Деятельность конвертационного центра прекращена. Счета в 5 столичных банках заблокированы. Изъяты наличностью 177 тыс. грн., 2 тыс. евро, документы фиктивных фирм, 11 печатей и оргтехника.

Ведется следствие.