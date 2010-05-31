Запорожсталь оказалась под контролем России

Одно из крупнейших металлургических предприятий Украины "Запорожсталь" стало очередным активом, который оказывается под контролем России.

По информации «Украинской правды», продажа "Запорожстали" завершена, причем комбинация ознаменовалась жестким конфликтом старых владельцев с Ринатом Ахметовым.

Мажоритарным акционером "Запорожстали" была компания Midland Resources Holding Ltd, зарегистрированная в офшорной зоне на британском острове Гернси.

Конечными владельцами предприятия выступали уроженец Днепропетровска Эдуард Шифрин вместе с гражданином Канады Алексом Шнайдером, а также их партнеры. Их желание продать всю "Запорожсталь" стало публичным в 2010 году.

Свой интерес к "Запорожстали" не скрывал Ринат Ахметов. Для приобретения комбината он пошел на консорциум с южнокорейской корпорацией Posco. Параллельно комбинатом вроде бы интересовались российские олигархи Роман Абрамович и Алишер Усманов.

Информированные источники на условиях анонимности рассказали "Украинской правде" драматичную историю продажи комбината, которая завершилась в мае.

Итак, сначала владельцы "Запорожстали" заключили протокол о намерениях со структурами, связанными с российским государственным "Внешэконобанком".

Однако предложенные россиянами 1,2 миллиардов долларов смог перебить Ринат Ахметов.

По словам источников, предприятия из группы Ахметова заключили не просто протокол о намерениях, а договор купли-продажи "Запорожстали". Более того, владельцы комбината получили 50 миллионов долларов задатка.

Непрямые подтверждения этому факту были в прессе. 12 мая запорожский губернатор Борис Петров подтвердил продажу "Запорожстали" холдингу Ахметова и южнокорейскому Posco.

Однако дальше при невыясненных обстоятельствах владельцы "Запорожстали" захотели вернуть 50 миллионов долларов задатка и расторгнуть соглашение. При этом они согласились дополнительно оплатить 50 миллионов долларов штрафа.

Выяснилось, что российский покупатель предложил цену, которая позволяла акционерам "Запорожстали" заработать еще больше, - даже с учетом санкций, которые нужно было покрыть перед Ахметовым.

После чего был заключен еще один договор - опять со структурами, родственными российскому государственному "Внешэкономбанку". Источники сообщают, что окончательная цена "Запорожстали" составила 1,7 миллиардов долларов.

Такой финал борьбы за "Запорожсталь" поразил Ахметова. По информации источников, его адвокатами был подан иск в Лондонский суд, который наложил арест на акции комбината до рассмотрения дела по существу. Сейчас вопрос находится в апелляции.

События вокруг "Запорожстали" могут быть составляющей более глобальной геополитической игры, пишет издание.

В прошлом году было объявлено о приобретении контрольного пакета "Индустриального союза Донбасса", который владеет в Украине Алчевским меткомбинатом и Днепровским меткомбинатом имени Дзержинського. Конечный новый владелец так и не был объявлен, однако, по информации источников, речь идет о том же российском "Внешэкономбанке".

Ключевой деталью в этой картине является тот факт, что руководителем наблюдательного совета "Внешэкономбанка" является глава правительства России - то есть Владимир Путин.