Колесников нагрянет во Львов

Вице-премьер проинспектирует объекты к Евро-2012

25 мая, во Львовской области с рабочим визитом побывает вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, вице-премьер ознакомится с ходом проведения реконструкции Госпредприятия «Международный аэропорт «Львов» и со строительством стадиона к Евро-2012. Также запланирован брифинг Б. КОЛЕСНИКОВА по итогам рабочей поездки.

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