Погода на завтра

Завтра в большинстве регионов Украины пройдут кратковременные дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 25 мая переменная облачность. На большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град, в западных областях местами сильные дожди. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 17-22°, на юге до 25°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 9-14°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, во время гроз порывистый. Температура ночью 9-14°, днем 17-22°.

В столице переменная облачность. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, во время гроз порывистый. Температура ночью 10-12°, днем около 20°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 18-21°, в районе Ялты, Алушты и Феодосии 13-15°, в Днепре возле Киева 20°.