Борцы с курением удивлены предложением коммунистов

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики сегодня поддержал предложение лидера фракции Коммунистической партии Украины Петра СИМОНЕНКО относительно внедрения повышенной ставки акциза на табачные изделия исключительно при условии сохранения действующей розничной цены на сигареты.

Об этом сообщает «Главред».

Показательно, что эта поправка к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (реестр. № 6337) применяется не только к сигарете, но также к алкогольным напиткам, пиву, топливу.

В экспертной среде инициативу коммунистов считают довольно странной. Ведь в мировой практике именно повышение цен на сигареты является одним из ключевых механизмов борьбы с курением. Так, в своем Манифесте против курения Коалиция общественных организаций и инициатив «За свободную от табачного дыма Украину» призывает «поднять цены на сигареты, чтобы они были менее доступны для детей». К тому же Коалиция напоминает, что повышение цен на сигареты является одним из обязательств, которые Украина взяла на себя перед Всемирной организацией здравоохранения, ратифицировав в 2006 г. Рамочную конвенцию ВОЗ относительно борьбы с табаком.

Консультант экспертного совета межфракционного объединения «За духовность, нравственность и здоровье Украины» Олег ИВЧЕНКО также считает упомянутую поправку абсурдом: «С точки зрения борьбы из табакокурением эта поправка является полным абсурдом, поскольку она фактически «замораживает» цену на сигареты. То есть на фоне подорожания других потребительских товаров сигареты станут еще более доступными - в том числе для детей и молодежи. Таким образом создаются дополнительные стимулы для распространения табакокурения в Украине - и это при том, что уровень курения в Украине и так один из наивысших в Европе».

Исходя из приведенных аргументов, О.ИВЧЕНКО призывает коммунистов пересмотреть свою позицию и отозвать упомянутую поправку.

Отметим, законопроект № 6337, принятый 11 мая 2010 года в первом чтении, предусматривает, в частности, существенное повышение акцизов на пиво, табачную продукцию, алкогольные напитки и бензин. Законопроект также предусматривает для производителей подакцизных товаров авансовую уплату НДС и 20% суммы акциза. Проект закона №6337 запланирован к рассмотрению в сессионном зале во втором чтении на завтра, 20 мая.