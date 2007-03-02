Укрзализныця будет катать пассажиров только днем

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) в 2007 г. намерена запустить ускоренные дневные поезда из столицы в Каменец-Подольский и Могилев-Подольский.

Об этом сегодня сообщил журналистам начальник дороги Алексей КРИВОПИШИН.

«Политика «Укрзализныци» и ЮЗЖД – уйти от ночных поездов, потому что ночной поезд – это расходы и это была еще советская ментальность, когда необходимо было покрывать «лежачими» так называемыми плацкартными или купейными местами большую территорию», - отметил он.

По его словам, на сегодня меняется подход и стоит задача перейти на дневные поезда. «Мы выбрали направление по ЮЗЖД, и переводим такие поезда как Каменец-Подольский и Могилев-Подольский из ночных в дневные», - сказал он.

По словам А.КРИВОПИШИНА, поскольку время пребывания в пути на дневном поезде более 5,5 часа вносит дискомфорт, то в виду ввода ускоренного движения необходимо будет провести реконструкцию путевого хозяйства, «чтобы можно было доехать максимум за 6 часов до этих двух пунктов». Он также сообщил, что в летний график эти направления еще не будут введены, «но в течение года планируем эту работу провести».

Он напомнил, что по ЮЗЖД на сегодня из Киева дневные поезда отправляются в Харьков, Днепропетровск, Хмельницкий, Львов. В 2007 г. уже запущен дневной электропоезд повышенной комфортности в Луцк. По его словам, планируется уйти от ночного поезда на этом направлении и в Луцк будет запущен второй поезд повышенной комфортности.

«Таким образом, уход от ночных поездов будет проводиться по всем областным центрам, которые находятся на ЮЗЖД», - подытожил А.КРИВОПИШИН.

Справка УНИАН. В целом по «Укрзализныце» ускоренные поезда на сегодняшний день курсируют по маршрутам Киев-Сумы, Харьков-Киев, Киев-Кременчуг, Днепропетровск-Симферополь, Киев-Львов, Одесса-Винница, Киев-Хмельницкий, Сумы-Шостка, Харьков-Симферополь, Харьков-Кременчуг, Киев-Полтава, Киев-Луцк.

«Укрзализныця» разделяет поезда по скорости на скорые, скоростные, ускоренные и пассажирские.

Скорые поезда курсируют со скоростью 50-64 км/час, скоростные – более 65 км/час при допустимой скорости (на пути) 140-200 км/час. Ускоренные поезда также курсируют со скоростью свыше 65 км/час, но при допустимой скорости до 140 км/час. Скорость пассажирских поездов – до 50 км/час.