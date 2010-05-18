Янукович: Украину вытолкали с газового рынка Средней Азии

Украина хотела бы вернуться на газовый рынок Средней Азии, заявил Виктор Янукович сегодня на украинско-российском экономическом форуме в Киеве.

"За пятилетний период времени Украина не самостоятельно ушла с газового рынка Средней Азии - Украину оттуда вытолкали. Мы не предъявляем никаких претензий, но мы хотели бы вернуться к этому вопросу и обсудить его", - сказал он. "Наши предприятия при участии российского капитала также работают в этой отрасли и потеряли достаточно серьезные объемы, поэтому мы надеемся, что будет правильный подход. Мы частично обсудили этот вопрос и, надеюсь, еще сделаем это в ближайшее время".

Президент РФ Дмитрий Медведев не исключил возможность обсуждения этого вопроса. "Это такая тема, которая никогда не исключается, но она не бывает двусторонней. Она всегда носит трехсторонний характер. Она, в конечном итоге, упирается и в наши договоренности с узбеками и другими коллегами", - цитирует РосБизнесКонсалтинг. Д.Медведев напомнил, что раньше не все схемы поставок среднеазиатского газа через Россию в Украину выдержали испытание временем, поэтому Москва "поддержит только взаимовыгодные варианты".