В интерактивном клубе Харькова убили девушку

В Харькове в помещении интерактивного клуба на территории Торгового центра «Барабашово» убита девушка.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель Центра связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, тело девушки «с многочисленными ушибами и резаной раной в области шеи» было обнаружено в помещении клуба в воскресенье, 16 мая.

Милиция устанавливает обстоятельства происшествия, проводит экспертизы и разыскивает преступников, сообщила Л.ВОЛКОВА.