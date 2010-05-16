В Черкассах состоится Международный фестиваль «Сцена человечества»

С 23 по 30 мая в Черкассах будет проходить пятый Международный театральный фестиваль «Сцена человечества».

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор Черкасского академического областного музыкально-драматического театра имени Т. Г. Шевченко Владимир ОСИПОВ, в этом году из-за ограничения в средствах на фестивале будет ограниченное количество зарубежных театров.

Спектаклем «Сватовство на Гончаровке» откроет фестиваль Львовский Национальный театр имени Марии Заньковецкой, Гродненский областной драматический театр (Беларусь) покажет спектакль «Брат Алеша», Днепропетровский академический театр русской драмы имени Горького покажет спектакль «В сумерках», Национальный театр русской драмы имени Леси Украинки - спектакль «Последняя любовь», Драматический театр «Михай Эминеску» (Румыния) - спектакль «Иван Турбинке», Харьковский академический театр оперы и балета имени Николая Лысенко - оперу «Запорожец за Дунаем», Национальный драматический театр имени Ивана Франко - спектакль «Женитьба», Черкасский академический театр имени Тараса Шевченко - оперу «Цыганский барон».