В Харьковской области неизвестные устроили побоище на таможне

На таможенном посту „Тополя” Купянской таможни (Харьковская область) поздно вечером 27 февраля группа неизвестных лиц совершила нападение на работников дежурной смены поста в зоне таможенного контроля пункта пропуска „Купянск-узловой”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, около 15 нападающих, одетых в гражданскую одежду, устроили драку на перроне возле поезда, в котором таможенники закончили проводить таможенный контроль.

В результате инцидента несколько сотрудников таможни получили телесные повреждения, трое из них госпитализированы.

По факту инцидента проводится служебная проверка.