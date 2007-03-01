В Харьковской области неизвестные устроили побоище на таможне
15:25, 01 марта 2007Общество
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Проводится служебная проверка
На таможенном посту „Тополя” Купянской таможни (Харьковская область) поздно вечером 27 февраля группа неизвестных лиц совершила нападение на работников дежурной смены поста в зоне таможенного контроля пункта пропуска „Купянск-узловой”.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, около 15 нападающих, одетых в гражданскую одежду, устроили драку на перроне возле поезда, в котором таможенники закончили проводить таможенный контроль.
В результате инцидента несколько сотрудников таможни получили телесные повреждения, трое из них госпитализированы.
По факту инцидента проводится служебная проверка.
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