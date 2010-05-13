Завтра - дожди и грозы

Завтра ночью в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской областях, днем на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, на крайнем западе днем местами сильный дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 10-15°, днем 19-24°, на юге и востоке до 26°, в западных областях 16-21°; в Карпатах ночью и днем 5-10° тепла.

В Киевской области в пятницу ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 19-24°. В Киеве температура ночью 12-14°, днем 21-23°.