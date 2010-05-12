Всё меньше поляков хотят в еврозону

В Польше уменьшилось количество граждан, поддерживающих присоединение страны к зоне единой европейской валюты, в которую входят 16 из 27 стран Европейского Союза.

По данным опроса компании CBOS, которым располагает УНИАН, против замены национального злотого на евро выступают 49% опрошенных поляков. Поддерживает введение единой европейской валюты 41% респондентов.

Эксперты предполагают, что причинами снижения доверия к единой европейской валюте, которую польское правительство ранее планировало ввести в 2012 году, стали экономические проблемы входящей в еврозону Греции.

CBOS отмечает, что самый высокий уровень поддержки поляков присоединения страны к еврозоне был зафиксирован в 2002 году, когда единая европейская валюта была введена в наличный оборот, а Польша еще не входила в Евросоюз. Тогда замену злотого на евро поддерживали 64% поляков.

После вступления страны в Евросоюз в мае 2004 года поддержка идеи введения в Польше единой европейской валюты снизилась, а в 2007-2008 годах приблизительно одинаковое количество поляков поддерживали введение евро и высказывались против этого шага.

В первой половине 2009 года, когда в еврозону вступила Словакия, поддержка введения евро в Польше выросла до 52%.

Справка УНИАН. Введенная в безналичный расчет с 1999 года, а в наличный с 2002 года единая европейская валюта - евро - на сегодня является второй резервной и второй самой торгуемой валютой в мире после американского доллара.

В еврозону входят Австрия, Бельгия, Кипр, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Мальта, Голландия, Португалия, Словакия, Словения и Испания.

Еще 5 европейских стран пользуются евро без формального членства в еврозоне.

По данным на конец прошлого года, в наличном обороте было около 800 млрд. евро, которыми пользуются почти 330 млн. европейцев.