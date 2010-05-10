Грищенко поехал в «Клуб друзей Украины»

Сегодня министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО прибыл с однодневным визитом в Брюссель с целью участия в рабочем завтраке с министрами иностранных дел и высокими дипломатическими представителями 13 стран-членов ЕС, входящими в «Клуб друзей Украины».

Как сообщил УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, среди участников мероприятия руководители внешнеполитических ведомств Литвы, Румынии, Словакии, Польши, Чехии, Венгрии и Швеции.

Кроме того, К.ГРИЩЕНКО в Брюсселе проведет встречи с комиссарами Европейской комиссии по вопросам расширения и европейской политики соседства, внутренних дел, по экономическим и финансовым вопросам, а также с государственным секретарем МИД ФРГ Вернером ХОЙЕРОМ.

Главным содержанием визита должен стать импульс сотрудничества Украины с Европейским Союзом и его странами-членами по пакету практических вопросов, в частности касающихся процесса упрощения визового режима для украинских граждан, а также в разрезе противодействия последствиям глобального финансово-экономического кризиса, отметили в МИД.

«Мы исходим из того, что европейская интеграция Украины - это не просто какая-то высокая цель, а ежедневный процесс тесного взаимодействия с Европейским Союзом, его отдельными странами-членами по практическим вопросам, волнующих простых украинцев в их повседневной жизни», - заявил К.ГРИЩЕНКО по прибытии в Брюссель.

«Следовательно, мы концентрируем нашу работу на ускорении переговоров об упрощении визового режима, избежания ограничений на доступ украинских производителей на европейский рынок, привлечении технологий и инвестиций из ЕС. Отдельной значимой составляющей моего визита станет обсуждение путей сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом в преодолении вызванных кризисом негативных явлений в украинской экономике и поддержки Брюсселем программы реформ украинского правительства», - подчеркнул министр.