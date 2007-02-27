На земельный аукцион выставлено 17 участков в Одессе

17 лотов выставлено на очередной земельный аукцион, который состоится в марте в Одессе, сообщили сегодня корреспонденту УНИАН в управлении земельных ресурсов горсовета.

По словам начальника управления земельных ресурсов Светланы ТЮТЮННИК, «самым дорогостоящим лотом является земельный участок размером 6,6 га в районе бывшего антенного поля ЧМП (между улицами Грушевского, Академика. Воробьева и Одесской). Его стартовая цена - 50 млн. 20 тыс. грн., участок предназначен под строительство многоэтажного жилого дома и торгового центра.

Кроме того, покупателям на конкурсной основе предложено 2 земельных участка на Французском бульваре, рядом с санаторием «Россия». Участок площадью 1 га под ресторан-клуб на 100 мест первоначально оценен в 15 млн. грн. Еще один участок площадь 1,5 га, на котором возможно строительство спортивно-развлекательного центра, обойдется покупателю не меньше, чем в 22,5 млн. грн.

По словам С.ТЮТЮННИК, стоимость самого недорогого лота первоначально определена в 246,2 тыс. грн. – участок площадью 0,12 га в середине квартала между улицей Заболотного и Днепропетровской предназначен под теннисный комплекс.

Справка УНИАН. На первых в этом году публичных земельных торгах было продано 4 из 10 выставленных лотов на общую сумму более 3 млн. грн., а предыдущий декабрьский аукцион пополнил бюджет на 38 млн. грн.