Секрет европейского уровня жизни в одной области Украины
Советует губернатор Винничины
Председатель Винницкой областной государственной администрации Александр ДОМБРОВСКИЙ считает возможным до 2015 года обеспечить для жителей области европейский уровень жизни.
Об этом А.ДОМБРОВСКИЙ сообщил корреспонденту УНИАН.
"Мы с председателем облсовета Григорием ЗАБОЛОТНЫМ поставили себе целью до 2015 года создать в Винницкой области европейские условия жизни", - сказал он.
А.ДОМБРОВСКИЙ считает, что главными стратегическими целями в осуществлении этого замысла являются повышение качества жизни населения области, углубление международного, межрегионального и трансграничного сотрудничества, развитие территориальных общин и обеспечение устойчивого социально-экономического развития.
В то же время, по мнению губернатора, ключевыми проблемы региона являются неравномерность развития инженерной и социальной инфраструктуры, ограниченность собственных инвестиционных ресурсов и др.
"Мы лишились иллюзий относительно мгновенного превращения Винницкой области в рай земной. Но без правила: нет ничего невозможного - мы бы далеко не зашли”, - сказал он.
“Мы имеем политическую стабильность и это - наш самый первый козырь” - убежден А.ДОМБРОВСКИЙ. По его словам, Винницкая область “получила прекрасный шанс на фоне общественно-политического спокойствия набрать обороты экономического роста".
Вместе с тем, А.ДОМБРОВСКИЙ считает, что, реализуя стратегию развития в ближайшей перспективе, "мы должны четко осознавать ключевые проблемы Винницкой области на общем фоне серьезных вызовов и угроз общеукраинского и мирового характера".