Секрет европейского уровня жизни в одной области Украины

Председатель Винницкой областной государственной администрации Александр ДОМБРОВСКИЙ считает возможным до 2015 года обеспечить для жителей области европейский уровень жизни.

Об этом А.ДОМБРОВСКИЙ сообщил корреспонденту УНИАН.

"Мы с председателем облсовета Григорием ЗАБОЛОТНЫМ поставили себе целью до 2015 года создать в Винницкой области европейские условия жизни", - сказал он.

А.ДОМБРОВСКИЙ считает, что главными стратегическими целями в осуществлении этого замысла являются повышение качества жизни населения области, углубление международного, межрегионального и трансграничного сотрудничества, развитие территориальных общин и обеспечение устойчивого социально-экономического развития.

В то же время, по мнению губернатора, ключевыми проблемы региона являются неравномерность развития инженерной и социальной инфраструктуры, ограниченность собственных инвестиционных ресурсов и др.

"Мы лишились иллюзий относительно мгновенного превращения Винницкой области в рай земной. Но без правила: нет ничего невозможного - мы бы далеко не зашли”, - сказал он.

“Мы имеем политическую стабильность и это - наш самый первый козырь” - убежден А.ДОМБРОВСКИЙ. По его словам, Винницкая область “получила прекрасный шанс на фоне общественно-политического спокойствия набрать обороты экономического роста".

Вместе с тем, А.ДОМБРОВСКИЙ считает, что, реализуя стратегию развития в ближайшей перспективе, "мы должны четко осознавать ключевые проблемы Винницкой области на общем фоне серьезных вызовов и угроз общеукраинского и мирового характера".